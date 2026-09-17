Татарстанда яшь ветеринарларга 0,5 млн сум күләмендә түләүләр кертергә планлаштырыла

Татарстанда авылда эшләүче яшь ветеринарларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр кертү планлаштырыла. Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең тиешле карары проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым