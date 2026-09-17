НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда яшь ветеринарларга 0,5 млн сум күләмендә түләүләр кертергә планлаштырыла

Татарстанда яшь ветеринарларга 0,5 млн сум күләмендә түләүләр кертергә планлаштырыла

Татарстанда авылда эшләүче яшь ветеринарларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр кертү планлаштырыла. Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең тиешле карары проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым