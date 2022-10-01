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Lefaso.net: в Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот

В минувшую пятницу в Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот, захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста главы правительства переходного периода страны.

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