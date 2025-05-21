Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут быть рационально использованы как минимум для трех целей, вместо того чтобы уничтожаться.
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