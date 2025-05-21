НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Будерацкая Татьяна
    Что же вы издеваетесь над народом. Коммунальные платежи уже поднебесные.С 1 июля в России...
  • Галина Друзина
    Да с ума сойти, куда ещё повышать, пенсионеры еле выживают.С 1 июля в России...
  • Гарий Щерба
    А Одесса с Николаевым ....??????Clash Report опуб...

Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов

Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут быть рационально использованы как минимум для трех целей, вместо того чтобы уничтожаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх