Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не только санкционные продукты, запрещенные к реализации в России, но и прочие безопасные изъятые товары, а также нереализованные остатки кафе и общепита, могут быть рационально использованы как минимум для трех целей, вместо того чтобы уничтожаться.