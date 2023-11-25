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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 0+4 с «Вашингтоном». У него 33 игры с 4+ очками за карьеру – обошел Овечкина, впереди из действующих игроков лишь Кросби

Капитан «Эдмонтона» отметился ассистентским покером в игре регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (5:0).

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