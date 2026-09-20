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Царьград

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Аномальное тепло и дождливый финал: погода в Челябинской области на неделе 21–28 сентября

Аномальное тепло и дождливый финал: погода в Челябинской области на неделе 21–28 сентября

Синоптики опубликовали актуальный прогноз на ближайшую семидневку. Синоптики Челябинского гидрометцентра представили прогноз на последнюю полную неделю сентября 2026 года.

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