Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные ресурсы сообщают о планах Минобороны России создать новую структуру для военно-технического сотрудничества и координации военного присутствия на Африканском континенте.
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