Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor laptev
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Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные ресурсы сообщают о планах Минобороны России создать новую структуру для военно-технического сотрудничества и координации военного присутствия на Африканском континенте.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Пропагандистская статья.
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18 час.
МВ
Мстислав Водяной
Подобные дела шума не любят и незачем писать об этом.
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17 час.
Сергей
Чьи парни? Шойгу? Смешно однако
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17 час.

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