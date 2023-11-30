Бесконечная любовь Адриано Челентано к России: зачем кумир женщин едет в Москву Елена ГалицкаяИтальянский музыкант и легенда кино Адриано Челентано готовится к своему второму визиту в Россию, где его любят миллионы женщин.
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