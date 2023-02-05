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Al-Jazeera: умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Al-Jazeera: умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Al-Jazeera со ссылкой на военные источники сообщил, что бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в результате долгой болезни.

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