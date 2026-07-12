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FiNE NEWS

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Япония возобновила строительство маглева Linear Chuo Shinkansen после решения экологических вопросов

Проект Linear Chuo Shinkansen — высокоскоростной поезд на магнитной подвеске, способный развивать скорость около 500 км/ч — получил разрешение на продолжение строительства после приостановки в связи с экологическими спорами.

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