Япония возобновила строительство маглева Linear Chuo Shinkansen после решения экологических вопросов

Проект Linear Chuo Shinkansen — высокоскоростной поезд на магнитной подвеске, способный развивать скорость около 500 км/ч — получил разрешение на продолжение строительства после приостановки в связи с экологическими спорами.
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