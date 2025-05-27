Психолог Лунюшин заявил, что красивым женщинам сложно найти партнеров для серьезных отношений

Модельная внешность создает проблемы девушкам старше 30 лет при создании семьи и рождении детей. Об этом рассказал психолог высшей категории, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с сайтом RuNews24.
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