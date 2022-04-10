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Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

В Северном Приладожье столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ, среди пострадавших оказалась школьница ДТП с участием автомобилей ВАЗ и грузовика КамАЗ произошло днем в минувшую субботу на 29 километре дороги «Элисенваара — Лумиваара – Лахденпохья».

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