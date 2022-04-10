Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

В Северном Приладожье столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ, среди пострадавших оказалась школьница ДТП с участием автомобилей ВАЗ и грузовика КамАЗ произошло днем в минувшую субботу на 29 километре дороги «Элисенваара — Лумиваара – Лахденпохья».