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Квартира с нестандартной планировкой и дача с английской гостиной: как обустроила свое жилье Светлана Зейналова

Квартира с нестандартной планировкой и дача с английской гостиной: как обустроила свое жилье Светлана Зейналова

Известная телеведущая Светлана Зейналова, которую миллионы зрителей привыкли видеть в эфире Первого канала, в повседневной жизни ценит практичность.

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