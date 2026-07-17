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«Гештальт закрыт»: Вероника Степанова вышла замуж за того же мужчину спустя 30 лет и надела белое платье

«Гештальт закрыт»: Вероника Степанова вышла замуж за того же мужчину спустя 30 лет и надела белое платье

История любви, которая длится больше трех десятилетий, получила неожиданное продолжение. Блогер Вероника Степанова, известная своими психологическими разборами знаменитостей, сообщила поклонникам радостную новость: она снова вышла замуж за Николая Степанова — того самого мужчину, за которым уже была однажды замужем.

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