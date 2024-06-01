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Власти поддержали лоббируемое АВТОВАЗом увеличение утильсбора

Власти поддержали лоббируемое АВТОВАЗом увеличение утильсбора

﻿﻿Как сообщает РИА Новости, заместитель министра экономики России Максим Колесников заявил, что доходы от переработки являются основным источником финансирования российского автопрома - только в прошлом году они принесли в российский бюджет 50 тысяч миллиардов рублей.

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