Читатели китайского портала «Гуаньча» осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и предупредили Варшаву о катастрофических последствиях вмешательства в конфликт.
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