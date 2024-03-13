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Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

Вице-премьер Чернышенко: эффект от внедрения ИИ в РФ достиг более 1 трлн рублей Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России в настоящее время оценивается более чем в 1 триллион рублей.

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