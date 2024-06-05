AP: удары по России американским оружием уже наносятся

В последние дни американское вооружение было задействовано для проведения атак на территорию России. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на американского сенатора и западного чиновника, хорошо осведомленных по данному вопросу.
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