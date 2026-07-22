Конкуренция Залужного и Федорова сделает Зеленского выгодным кандидатом – эксперт

Донецкий журналист Рамиль Замдыханов в программе «Мнение» на News Front , что Владимир Зеленский создал «противовес» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному в лице уволенного главы Минобороны Украины Михаила Федорова, чтобы на фоне их конкуренции казаться «более выгодной кандидатурой» на выборах.