Состояние репера Паши Техника критическое: что случилось в Таиланде, когда был на гастролях, а теперь находится в коме Ольга БезродняяНедавние события вокруг российского рэпера Паши Техника стали настоящей сенсацией и вызвали обеспокоенность его поклонников и друзей.
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