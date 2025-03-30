Состояние репера Паши Техника критическое: что случилось в Таиланде, когда был на гастролях, а теперь находится в коме Ольга БезродняяНедавние события вокруг российского рэпера Паши Техника стали настоящей сенсацией и вызвали обеспокоенность его поклонников и друзей.