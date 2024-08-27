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Регион 29

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Какие мосты перекроют этой ночью?

Временно будут закрыты для движения два моста.Временно будут закрыты для движения два моста.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 27 на 28 августа будут закрыты для движения:— Краснофлотский мост с 2:30 до 5:30,— Северодвинский мост с 2:30 до 5:00.

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