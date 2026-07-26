Зарубежные аналитики и обозреватели активно обсуждают отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, стоящие за этим событием силы и первопричины конфликта Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии