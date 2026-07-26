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Зеленский уволил министра обороны Украины. Что произошло

Зеленский уволил министра обороны Украины. Что произошло

Зарубежные аналитики и обозреватели активно обсуждают отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, стоящие за этим событием силы и первопричины конфликта Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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