Эксперт: в учениях сил ядерного сдерживания могут участвовать Калибры и Кинжалы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стратегические неядерные силы - это высокоточные системы большой дальности, к которым можно отнести крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования, пояснил ТАСС в пятницу бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, комментируя учения сил стратегического ядерного сдерживания, которые пройдут в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина.