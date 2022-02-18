Berg PRESS

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Молодец!Глава МИД Британи...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Восемь лет Россия шла по пути дипломатии и никого из G7 это не трогало, короче, плевать они хотели, а теперь они В...Главы МИД G7 обес...
  • Александр Алимпиев
    Эти петушары должны каждому советскому воину памятники ставитьЦеремония памяти ...

Эксперт: в учениях сил ядерного сдерживания могут участвовать Калибры и Кинжалы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стратегические неядерные силы - это высокоточные системы большой дальности, к которым можно отнести крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования, пояснил ТАСС в пятницу бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, комментируя учения сил стратегического ядерного сдерживания, которые пройдут в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх