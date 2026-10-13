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Три способа, как Трамп может убрать «доставшего» Зеленского

Три способа, как Трамп может убрать «доставшего» Зеленского

Временное прекращение предоставления ВСУ американских разведданных, зафиксированное в ходе крайнего российского ракетного удара по Киеву, может свидетельствовать о том, что Зеленский реально «достал» Трампа.

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