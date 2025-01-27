В Нью-Йорке начались учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов"

В них принимают участие местные и государственные правоохранительные органы, пожарные, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями В окрестностях американского города Скенектади, штат Нью-Йорк, начались межведомственные учения по ликвидации последствий "ядерных инцидентов".