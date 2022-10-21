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Победитель боя Рафиков – Силва подерется с Бакытовым

 Победитель главного боя ближайшего турнира Naiza Фаниль Рафиков – Бонифаций Силва может подраться с Азаматом Бакытовым (5-0).

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