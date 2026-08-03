Выручка Cloud.ru выросла на 50% в 2025 году

Чистая прибыль Cloud.ru выросла на 86%, составив 14,7 млрд рублей. Особо выделяется сегмент сервисов для работы с искусственным интеллектом: их выручка выросла на 73% и достигла 41 млрд рублей, что превышает половину общей выручки компании.