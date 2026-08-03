Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

366 подписчиков

Выручка Cloud.ru выросла на 50% в 2025 году

Выручка Cloud.ru выросла на 50% в 2025 году

Чистая прибыль Cloud.ru выросла на 86%, составив 14,7 млрд рублей. Особо выделяется сегмент сервисов для работы с искусственным интеллектом: их выручка выросла на 73% и достигла 41 млрд рублей, что превышает половину общей выручки компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии