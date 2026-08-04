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МОСИНФОРМ

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил объем производства модулей для строительства в 2,5 раза

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил объем производства модулей для строительства в 2,5 раза

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличил производство железобетонных крупногабаритных модулей, которые используют при строительстве жилых домов, социальных объектов и административных зданий.

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