Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил объем производства модулей для строительства в 2,5 раза

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличил производство железобетонных крупногабаритных модулей, которые используют при строительстве жилых домов, социальных объектов и административных зданий.
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