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Против консенсуса: как идеолога брексита Найджела Фараджа раскритиковали за его позицию по Украине

Против консенсуса: как идеолога брексита Найджела Фараджа раскритиковали за его позицию по Украине

Глава британской партии Reform UK Найджел Фарадж не должен занимать государственные должности в Соединённом Королевстве из-за своей позиции по украинскому кризису, заявил теневой министр обороны Джон Хили.

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