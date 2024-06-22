Против консенсуса: как идеолога брексита Найджела Фараджа раскритиковали за его позицию по Украине

Глава британской партии Reform UK Найджел Фарадж не должен занимать государственные должности в Соединённом Королевстве из-за своей позиции по украинскому кризису, заявил теневой министр обороны Джон Хили.
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