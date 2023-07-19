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У яичницы с колбасой просто нет конкуренции в роли быстрого, простого и доступного завтрака

У яичницы с колбасой просто нет конкуренции в роли быстрого, простого и доступного завтрака

﻿﻿Яичница с колбасой просто вне конкуренции в роли быстрого, легкого и доступного завтрака. Вы можете приготовить его точно так же, а можете добавить другие ингредиенты или поэкспериментировать с подачей.

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