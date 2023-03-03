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Глава МИД Лавров: Россия не позволит Западу снова «взрывать газопроводы»

Глава МИД Лавров: Россия не позволит Западу снова «взрывать газопроводы»

Российская Федерация не позволит западным государствам снова «взрывать газопроводы». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ.

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