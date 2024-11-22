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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Питер татарлары Шамил Шәяхмәтовны Татарстанның даими вәкиле итеп билгеләнү белән котлый

Питер татарлары Шамил Шәяхмәтовны Татарстанның даими вәкиле итеп билгеләнү белән котлый

«Питер.татар» порталында «Безнең яңа даими вәкилебез – Шамил Шәяхмәтов!» дигән язма чыкты. 15 ноябрьдә Шамил Илһам улы Шәяхмәтов Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Ленинград өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиле итеп билгеләнде, бу хакта Татар-информ хәбәр итә.

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