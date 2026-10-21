УЕФА назвал номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. На награду по итогам третьего тура общего этапа соревнования претендуют четыре игрока: Нико Пас (« Комо ») – 2 гола и 1 ассист в матче с «Манчестер Юнайтед» (4:1); Рио Нгумоа (« Ливерпуль ») – 2 ассиста в матче с «Вильярреалом» (4:3); Филип Фоден (« Манчестер Сити ») – 3 гола и 1 ассист в матче с АЕК (5:1); Скотт Мактоминей («Наполи») – 2 гола в матче с «Буде-Глимт» (4:3).
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