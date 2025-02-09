«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

БлокнотРУ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз «физической расправы», поступающих главному редактору информагентства «Регнум» Марине Ахмедовой.
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