RT НА РУССКОМ

9 051 подписчик

В Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников

В Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников

США в сотрудничестве с ЕС и другими партнёрами разрабатывают адресные санкции против белорусских чиновников, сообщает пресс-служба официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх