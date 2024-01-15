Деятельность организации "Свидетели Иеговы"* пресекли в Мариуполе

скриншот видео УФСБ России по ДНР, органы военной контрразведки и Росгвардия совместными усилиями нашли место, которое использовалось организацией "Свидетели Иеговы"* для пропаганды экстремистской идеологии.
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