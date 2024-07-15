8 июля 2024 г. молодой парень 18-ти лет привёз мебель по заказу. Но вот беда — доставку заказала женщина, проживающая в «элитном» доме с ограждённой территорией на улице Дмитрия Ульянова.
Нападение инородцев-безнационалов на людей в Москве
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Ещё одни "неподкупные блюстители закона", только какого!? Не закона РФ, а по этнопонятиям!!!
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3 час.
А
Александр
Чванство халдеев, злоба и хамство. А полиция, вообще, не известно чем стала. Какое-то кое-где порой.
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1 час.
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