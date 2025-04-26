Вчера вечером, после визита спецпосланника Трампа, го-на Витькоффа, или как там его, в западных СМИ, например, в Reuters, появился текст сделки о мирном урегулировании, предложенной США.
Хорош ли план?
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А причём тут США....???Это наши земли и РЕШАТЬ НАМ...А эти строят из себя решал...А сами то кто эти ублюдки из за лужи???Не им России повелевать..Россия сама всё РЕШИТ...ЭТО ДЕЛО РОССИИ....И НАМ ГОВНОПОСРЕДНИКИ И НАХ.... ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ
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11 час.
Александр Бабин
Очередные грабли для России Что много хотят получить от России а в ответ для России одно словоблудие.Хотя бы НАТО-Трамп уйдёт и путь будет открыт для Украины в НАТО
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9 час.
W
Walery
Что... Штаты опять получат то, за что не воевали... как в 1945 году получили ФРГ. А с чем остается Россия... с бандеровщиной и терроризмом каждый третий месяц? Россия все восстановит и хохландия заявит на все права? Ошибки допущенные сегодня будут дорого нам стоить в будущем.
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9 час.
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