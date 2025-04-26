Хорош ли план?

ВС Вадим Скоробогатов А причём тут США....???Это наши земли и РЕШАТЬ НАМ...А эти строят из себя решал...А сами то кто эти ублюдки из за лужи???Не им России повелевать..Россия сама всё РЕШИТ...ЭТО ДЕЛО РОССИИ....И НАМ ГОВНОПОСРЕДНИКИ И НАХ.... ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ

Александр Бабин Очередные грабли для России Что много хотят получить от России а в ответ для России одно словоблудие.Хотя бы НАТО-Трамп уйдёт и путь будет открыт для Украины в НАТО