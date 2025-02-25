В России повысили прогноз производства подсолнечного масла

Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) повысили собственный прогноз производства подсолнечного масла в России на текущий сельскохозяйственный сезон, который начался в сентябре 2024-го и завершится в августе 2025-го.
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