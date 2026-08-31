Грузопоток по Севморпути вырос на 15 процентов в 2026 году

За 8 месяцев 2026 года на Севморпути было перевезено на 15 процентов больше грузов, чем годом ранее. Речь идет о 24,2 млн тонн грузов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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