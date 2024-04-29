Вчера 58K прочитали Недавно президент США Джозеф Байден сделал такое заявление, которое преподносилось как своего рода прорывное для американской отрасли промышленности по обогащению урана, по производству топлива для ядерных реакторов АЭС.
"Прорывное" топливо Байдена оказалось взрывоопасным для АЭС США. Вашингтон снова просит помощи у Росатома?
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Впрочем, были предприняты меры по крайней мере для того, чтобы сохранить технологии." ............................ угу. Как технологии производства лунных ракетных двигателей? Типо мы летали и не раз, даже видео с грунтом есть но вот технологии позабыли а образцы лунного грунта лиходеи сперли. В то что США могли производить обогащенный уран верим, благо на Луну летать не надо, АЭС стоят и работают, но вот нахрена выкинули деньги на производство урана не пригодного к использованию вопрос. Может быть ничего и не произвели а барыш поделили? Как то больше верится.........
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7 час.
Дмитрий Гурин
Проблема с производством любых современных систем одна и серьезная. Его или совершенно нельзя остановить или это очень долгий и дорогой процесс, бывает и дороже чем само начало производства.
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7 час.
ХА
Харченко Александр
А что мешает прекратить продавать уран пинд
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1 час.
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