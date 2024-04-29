"Прорывное" топливо Байдена оказалось взрывоопасным для АЭС США. Вашингтон снова просит помощи у Росатома?

Дмитрий Гурин

"Впрочем, были предприняты меры по крайней мере для того, чтобы сохранить технологии." ............................ угу. Как технологии производства лунных ракетных двигателей? Типо мы летали и не раз, даже видео с грунтом есть но вот технологии позабыли а образцы лунного грунта лиходеи сперли. В то что США могли производить обогащенный уран верим, благо на Луну летать не надо, АЭС стоят и работают, но вот нахрена выкинули деньги на производство урана не пригодного к использованию вопрос. Может быть ничего и не произвели а барыш поделили? Как то больше верится.........