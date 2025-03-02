Веселые смс-переписки и ужин при свечах

Каждый день мы зависаем в чатах — то решаем важные рабочие вопросы, то просто болтаем с близкими. Но если в переписке участвует женщина, будьте готовы к неожиданным поворотам! О чём именно речь? Смотрите в новой подборке забавных переписок и готовьтесь к улыбке! 😄📱 .
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