Смехотерапия
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Смехотерапия

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Веселые смс-переписки и ужин при свечах

Веселые смс-переписки и ужин при свечах

Каждый день мы зависаем в чатах — то решаем важные рабочие вопросы, то просто болтаем с близкими. Но если в переписке участвует женщина, будьте готовы к неожиданным поворотам! О чём именно речь? Смотрите в новой подборке забавных переписок и готовьтесь к улыбке! 😄📱         .

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