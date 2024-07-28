Путь к глобальному покрытию: первые пять коммерческих спутников AST SpaceMobile готовы к запуску

AST SpaceMobile, компания, создающая первую и единственную космическую сотовую широкополосную сеть, доступную напрямую с обычных смартфонов, объявила об успешном завершении производства первых пяти коммерческих спутников, названных Bluebirds.
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