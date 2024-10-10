В Калужской области сожгли новый частный дом

В ночь на 9 октября в Жуковском районе Калужской области произошел поджог частного дома. Звонок в пожарную охрану поступил 9 октября в 4 часа 35 минут - огонь охватил новый достраивающийся дом в СНТ "Грибное местечко" деревни Грибовка.
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