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В Калужской области сожгли новый частный дом

В Калужской области сожгли новый частный дом

В ночь на 9 октября в Жуковском районе Калужской области произошел поджог частного дома. Звонок в пожарную охрану поступил 9 октября в 4 часа 35 минут - огонь охватил новый достраивающийся дом в СНТ "Грибное местечко" деревни Грибовка.

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