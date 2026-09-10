Александр Зверев: «Я смотрел матч Шелтона и Алькараса до 03:30 ночи. После четвертого сета стало слишком интересно»

Александр Зверев поделился впечатлениями от матча Бена Шелтона и Карлоса Алькараса . Они провели самый поздний матч в истории US Open , закончившийся победой американца (6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(10-7)).
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