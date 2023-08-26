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Азмун о переходе в «Рому»: «Это один из самых престижных клубов мира. Выиграть трофей здесь – мечта»

Азмун о переходе в «Рому»: «Это один из самых престижных клубов мира. Выиграть трофей здесь – мечта»

«Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Я перехожу в один из самых престижных клубов на международной арене.

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