Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Добрый Кот
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«Ты сама видела, что творишь?»: восьмилетний сын Собчак пристыдил мать за позорные видео

«Ты сама видела, что творишь?»: восьмилетний сын Собчак пристыдил мать за позорные видео

Гений про злодейства Когда за маму стыдно А вот объясните мне, что такого смешного в словах твоего ребенка: "Ты меня позоришь"? Почему Ксения Собчак заливается искренним смехом, когда восьмилетний сын говорит, что невозможно на нее смотреть в Тик-Токе? Я думаю, пацан еще далеко не все видел, да и возраст у него такой, что не все понял.

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