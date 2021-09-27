Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bngor68 Агеев
    Кизяки тоже на деревьях не растут, для этого нужно скотину держать. А когда? Скакать нужно, "весь мир з намы".На Украине назвал...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    А вы идиоты будете топить кизяками..На Украине назвал...
  • Евгений Чигринов
    Усик - молодчага!!! НАСТОЯЩИЙ боец и НАСТОЯЩИЙ патриот!!!Неугодный чемпион...

Смена власти в Германии откладывается. Меркель остается до Рождества

Смена власти в Германии откладывается. Меркель остается до Рождества

Смена власти в Германии откладывается. На выборах в Бундестаг голоса немцев разделились таким образом, что формирование правящей коалиции превратится для политиков в головную боль и растянется на несколько месяцев, а до тех пор обязанности канцлера будет исполнять Ангела Меркель Кто получил шанс возглавить ФРГ и какие последствия эти выборы несут для отношений Москвы и Берлина? В последние пять лет было много разговоров о том, что немцы устали от Ангелы Меркель и что она тянет свою партию на дно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх