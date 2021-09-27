Смена власти в Германии откладывается. Меркель остается до Рождества

Смена власти в Германии откладывается. На выборах в Бундестаг голоса немцев разделились таким образом, что формирование правящей коалиции превратится для политиков в головную боль и растянется на несколько месяцев, а до тех пор обязанности канцлера будет исполнять Ангела Меркель Кто получил шанс возглавить ФРГ и какие последствия эти выборы несут для отношений Москвы и Берлина? В последние пять лет было много разговоров о том, что немцы устали от Ангелы Меркель и что она тянет свою партию на дно.