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Генерал Липовой: ВСУ выполняли приказ Запада при атаке на Курскую область

Генерал Липовой: ВСУ выполняли приказ Запада при атаке на Курскую область

Герой России генерал Сергей Липовой в беседе с журналистами издания «АиФ» заявил, что вторжение боевиков Вооруженных сил Украины было скоординировано не по личной инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского, а по указанию западных союзников, которые стремятся нанести ущерб России.

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