Герой России генерал Сергей Липовой в беседе с журналистами издания «АиФ» заявил, что вторжение боевиков Вооруженных сил Украины было скоординировано не по личной инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского, а по указанию западных союзников, которые стремятся нанести ущерб России.