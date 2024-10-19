Герой России генерал Сергей Липовой в беседе с журналистами издания «АиФ» заявил, что вторжение боевиков Вооруженных сил Украины было скоординировано не по личной инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского, а по указанию западных союзников, которые стремятся нанести ущерб России.
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