Мотофестиваль в Москве привлёк 20 тысяч мотоциклистов 19 сентября

19 сентября в Москве прошел Пятнадцатый мотофестиваль, собравший более 20 тысяч участников. Заезд по Садовому кольцу возглавили 35 мотоклубов, а для гостей выступили Мот и IOWA.
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