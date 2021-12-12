Мировое обозрение

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Корабль Циклон выполнил переход в Севастополь для продолжения госиспытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

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